Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро

Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро
На Волині викрили двох волинян, 41 та 42 років, у вчиненні шахрайських дій.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, з метою їх подальшого безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час.
Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро

Свої послуги чоловіки оцінювали у 15 тис. євро. Їх злочинну діяльність задокументували у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро

Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Теги: довідки, підробка документів, волиняни
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