Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро

На Волині викрили двох волинян, 41 та 42 років, у вчиненні шахрайських дій.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, з метою їх подальшого безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час.Свої послуги чоловіки оцінювали у 15 тис. євро. Їх злочинну діяльність задокументували у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.