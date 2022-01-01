Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро
Сьогодні, 14:20
На Волині викрили двох волинян, 41 та 42 років, у вчиненні шахрайських дій.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, з метою їх подальшого безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час.
Свої послуги чоловіки оцінювали у 15 тис. євро. Їх злочинну діяльність задокументували у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, з метою їх подальшого безперешкодного перетину державного кордону України у військовий час.
Свої послуги чоловіки оцінювали у 15 тис. євро. Їх злочинну діяльність задокументували у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни виготовляли довідки про непридатність до військової служби за 15 тисяч євро
Сьогодні, 14:20
Волинянина взяли під варту за побиття поліцейського
Сьогодні, 14:11
На Волині у крадія лісу конфіскували трактор
Сьогодні, 13:53
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
Сьогодні, 13:36
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
Сьогодні, 13:27
Медіа