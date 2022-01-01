Сценарист «Карткового будинку» знімає фільм про Бучу

Сценарист «Карткового будинку» знімає фільм про Бучу
Американський драматург, сценарист популярного серіалу "Картковий будинок" Бо Віллімон знімає документальний фільм про Бучу.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook Бучанської міської ради.

Так, знаменитість приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.

"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Бучі вже виявили понад 250 вбитих цивільних. З братської могили біля церкви святого апостола Андрія Первозванного у Бучі ексгумували 73 тіла. Крім того, російські солдати зґвалтували у місті щонайменше 25 дівчат, 9 з них вагітні.

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Теги: Буча, фільм
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