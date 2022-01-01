Сценарист «Карткового будинку» знімає фільм про Бучу
Сьогодні, 14:54
Американський драматург, сценарист популярного серіалу "Картковий будинок" Бо Віллімон знімає документальний фільм про Бучу.
Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook Бучанської міської ради.
Так, знаменитість приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.
"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в Бучі вже виявили понад 250 вбитих цивільних. З братської могили біля церкви святого апостола Андрія Первозванного у Бучі ексгумували 73 тіла. Крім того, російські солдати зґвалтували у місті щонайменше 25 дівчат, 9 з них вагітні.
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Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook Бучанської міської ради.
Так, знаменитість приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.
"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", – йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Нагадаємо, в Бучі вже виявили понад 250 вбитих цивільних. З братської могили біля церкви святого апостола Андрія Первозванного у Бучі ексгумували 73 тіла. Крім того, російські солдати зґвалтували у місті щонайменше 25 дівчат, 9 з них вагітні.
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