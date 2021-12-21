COVID-19 йде на спад, – Ляшко
Сьогодні, 15:41
В Україні пандемія коронавірусу пішла на спад, у лікарнях знаходиться 2,9 тисячі хворих на COVID-19. Але водночас частина медзакладів у зоні бойових дій не може надавати коректну статистку через завантаженість.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час всеукраїнського телемарафону 15 квітня, – повідомляє «Українська правда.Життя».
«На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім відбувся спад до 2,5 тисяч, зараз в останній тиждень квітня в нас 400 випадків на добу», – каже він.
Утім, цю статистику не можна вважати абсолютно точною, адже частина закладів, зі слів міністра, не може подавати свої дані про кількість випадків.
«Сьогодні Донецькій, Луганській і Харківській областям не до звітувань по COVID-19, навіть якщо там і будуть випадки, вони не будуть подавати цю інформацію», – зазначив Ляшко.
За даними МОЗ, у більшості людей хвороба проходить у легкій формі, а вакциновані обходяться без госпіталізації. Проте все ще трапляються складні випадки захворювання, які потребують кисневої і реанімаційної допомоги.
«Люди продовжують вакцинуватись, можливо не в таких кількостях, як нам хотілось. За березень вакцинувалось 355 тисяч людей, за квітень у нас – 77 тисяч людей», – сказав Ляшко.
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Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час всеукраїнського телемарафону 15 квітня, – повідомляє «Українська правда.Життя».
«На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім відбувся спад до 2,5 тисяч, зараз в останній тиждень квітня в нас 400 випадків на добу», – каже він.
Утім, цю статистику не можна вважати абсолютно точною, адже частина закладів, зі слів міністра, не може подавати свої дані про кількість випадків.
«Сьогодні Донецькій, Луганській і Харківській областям не до звітувань по COVID-19, навіть якщо там і будуть випадки, вони не будуть подавати цю інформацію», – зазначив Ляшко.
За даними МОЗ, у більшості людей хвороба проходить у легкій формі, а вакциновані обходяться без госпіталізації. Проте все ще трапляються складні випадки захворювання, які потребують кисневої і реанімаційної допомоги.
«Люди продовжують вакцинуватись, можливо не в таких кількостях, як нам хотілось. За березень вакцинувалось 355 тисяч людей, за квітень у нас – 77 тисяч людей», – сказав Ляшко.
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