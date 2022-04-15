Розповіли, чи вивчатимуть діти російську мову у школах

Розповіли, чи вивчатимуть діти російську мову у школах
В Україні все частіше пропонують не набирати класи для вивчення російської мови і замінити цей предмет у навчальних планах. Однак у деяких випадках російську мову таки будуть викладати у закладах освіти.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав умови, за яких цей предмет можна вивчати у школі, пише УП.

"У кожної людини є право вивчати рідну мову, а для багатьох російська мова залишається рідною, незважаючи на те що це мова країни агресора, і тому тут треба йти за чинним законодавством", – сказав він під час прямого ефіру "Година запитань".

Якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати.

Водночас, якщо викладання російської мови хочуть не всі батьки, то діти не вивчатимуть цей предмет, наголошує Горбачов.

"Якщо ми погоджуємося на викладання російської мови, кожен урок має починатися словами "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновна в геноциде украинского народа".

От на таких умовах можна вивчати цю мову", – додав омбудсмен.

Також Горбачов зазначив, що найкращий варіант для вчителів російської мови – оголосити простій.

А предмет варто замінити на англійську, математику, чи історію України у навчальних планах на наступний рік.

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Теги: російська мова, школи
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