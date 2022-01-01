У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена





Про це розповіли у Західному міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).



Народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток, - розповіла Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.



Називають їх батьки як традиційними для українців іменами, так і оригінальними.



Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку народилося 288 малюків.Про це розповіли у Західному міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).Народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток, - розповіла, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.Називають їх батьки як традиційними для українців іменами, так і оригінальними.Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.

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