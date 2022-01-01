У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена
Сьогодні, 16:30
За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку народилося 288 малюків.
Про це розповіли у Західному міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток, - розповіла Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Називають їх батьки як традиційними для українців іменами, так і оригінальними.
Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.
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Про це розповіли у Західному міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток, - розповіла Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Називають їх батьки як традиційними для українців іменами, так і оригінальними.
Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.
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