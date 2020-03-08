Волинь втратила ще одного Героя на війні із Росією

Пянтковський Сергій Григорович.



Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



Солдат був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року.



Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинув волинянин 47-річнийПро це повідомляє мер ЛуцькаСолдат був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року.Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.

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