Волинь втратила ще одного Героя на війні із Росією
Сьогодні, 16:12
У війні із Росією загинув волинянин 47-річний Пянтковський Сергій Григорович.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдат був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року.
Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдат був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року.
Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.
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