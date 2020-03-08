 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Волинь втратила ще одного Героя на війні із Росією

Волинь втратила ще одного Героя на війні із Росією
У війні із Росією загинув волинянин 47-річний Пянтковський Сергій Григорович.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

Солдат був мобілізований на військову службу 4 березня 2022 року.

Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Пянтковський, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З початку російського вторгнення з України виїхали 5 мільйонів людей
Сьогодні, 17:28
На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
Сьогодні, 16:33
Вийшли подивитися на збиту ракету: у Каховці загинули двоє жителів, ще троє – поранені
Сьогодні, 15:11
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
Сьогодні, 13:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
Сьогодні, 16:33
У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена
Сьогодні, 16:30
Волинь втратила ще одного Героя на війні із Росією
Сьогодні, 16:12
Розповіли, чи вивчатимуть діти російську мову у школах
Сьогодні, 16:07
COVID-19 йде на спад, – Ляшко
Сьогодні, 15:41
Схожі новини
Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими
04 квітень, 16:22
У монастирі на Волині відмовилися молитися за загиблого бійця У монастирі на Волині відмовилися молитися за загиблого бійця
08 березень, 2020, 14:53
На Волинь переїхав лікар з Бучі На Волинь переїхав лікар з Бучі
Сьогодні, 16:50
На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
Сьогодні, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З початку російського вторгнення з України виїхали 5 мільйонів людей
Сьогодні, 17:28
 0
На Київщині виявили понад 900 тіл мирних мешканців
Сьогодні, 17:04
 0
На Волинь переїхав лікар з Бучі
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині військовий організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
Сьогодні, 16:33
 0
У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8