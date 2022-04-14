З братської могили у Бучі ексгумували 73 тіла





Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, пише



Під час ексгумації були присутні керівники парламентів України, Польщі та Чехії.



Також Федорук повідомив, що з 403 тіл мирних мешканців, убитих російськими військами за час окупації змогли ідентифікувати 167 осіб. Наразі триває процес упізнанння людей їхніми родичами та близькими.



Нагадаємо, що учора, 13 квітня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу на Київщині.



Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.



Після звільнення передмість Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.



Наприкінці лютого прокурор Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.



Станом на 25 березня вже 41 країна світу звернулася до МКС на підтримку України. Генпрокурорка України Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З братської могили біля церкви святого апостола Андрія Первозванного у Бучі ексгумували 73 тіла.Про це повідомив мер Бучі, пише LB.ua Під час ексгумації були присутні керівники парламентів України, Польщі та Чехії.Також Федорук повідомив, що з 403 тіл мирних мешканців, убитих російськими військами за час окупації змогли ідентифікувати 167 осіб. Наразі триває процес упізнанння людей їхніми родичами та близькими.Нагадаємо, що учора, 13 квітня, головний прокурор Міжнародного кримінального судувідвідав Бучу на Київщині.Раніше міністр закордонних справзакликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.Після звільнення передмість Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.Наприкінці лютого прокурор Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.Станом на 25 березня вже 41 країна світу звернулася до МКС на підтримку України. Генпрокурорка України Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.

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