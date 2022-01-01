Офіційно: крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув
14 квітень, 23:33
Російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на російські державні медіа та на міністерство оборони РФ.
У російському Міноборони наполягають, що корпус корабля зазнав сильних пошкоджень внаслідок детонації боєприпасів на борту.
Через штормові умови під час буксирування до порту Севастополя флагман Чорноморського флоту Росії затонув.
Росіяни так і не визнали, що зазнали поразки 13 квітня в бою з береговою охороню українських Військово-морських сил.
Як відомо, у середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.
Довідка:
Ракетний крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту Росії, з якого здійснювалася управління з'єднаннями військових кораблів, розвідка, протиповітряна та протиповітряна оборона, а також ракетні обстріли по Україні.
Корабель ввели в експлуатацію в грудні 1982 року. На цьому кораблі радянський президент Михайло Горбачов їздив на перемовини з президентом США Джорджом Бушем-старшим на Мальту у 1989 році. Також судно залучали до бойових дій Росії проти Грузії 2008 року, а також для підсилення російського військового контингенту в Сирії.
За даними українського військово-політичного керівництва, славнозвісний вислів українських прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" був адресований саме крейсеру "Москва".
Його втрата суттєво послабить протиповітряний та протиракетний захист угруповань суден ЧФ РФ поблизу українського узбережжя, оскільки основна частина протиповітряних систем для захисту кораблів у складі ЧФ РФ знаходилася на ньому. Окрім втрати центру управління та команлування, втрата "Москви" завдасть серйозного удару по іміджу Військово-морського флоту РФ.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на російські державні медіа та на міністерство оборони РФ.
У російському Міноборони наполягають, що корпус корабля зазнав сильних пошкоджень внаслідок детонації боєприпасів на борту.
Через штормові умови під час буксирування до порту Севастополя флагман Чорноморського флоту Росії затонув.
Росіяни так і не визнали, що зазнали поразки 13 квітня в бою з береговою охороню українських Військово-морських сил.
Як відомо, у середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.
Довідка:
Ракетний крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту Росії, з якого здійснювалася управління з'єднаннями військових кораблів, розвідка, протиповітряна та протиповітряна оборона, а також ракетні обстріли по Україні.
Корабель ввели в експлуатацію в грудні 1982 року. На цьому кораблі радянський президент Михайло Горбачов їздив на перемовини з президентом США Джорджом Бушем-старшим на Мальту у 1989 році. Також судно залучали до бойових дій Росії проти Грузії 2008 року, а також для підсилення російського військового контингенту в Сирії.
За даними українського військово-політичного керівництва, славнозвісний вислів українських прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" був адресований саме крейсеру "Москва".
Його втрата суттєво послабить протиповітряний та протиракетний захист угруповань суден ЧФ РФ поблизу українського узбережжя, оскільки основна частина протиповітряних систем для захисту кораблів у складі ЧФ РФ знаходилася на ньому. Окрім втрати центру управління та команлування, втрата "Москви" завдасть серйозного удару по іміджу Військово-морського флоту РФ.
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