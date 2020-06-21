У російський крейсер «Москва» влучили українськими ракетами. ОФІЦІЙНО
13 квітень, 22:57
У середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.
Про це спочатку повідомили у соцмереж. Тепер інформацію підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своїх соцмережах.
«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!» - написав голова Одеської ОВА.
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Про це спочатку повідомили у соцмереж. Тепер інформацію підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своїх соцмережах.
«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!» - написав голова Одеської ОВА.
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