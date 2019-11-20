Навколішки проводжала уся громада: на Волині попрощалися із полеглим за Україну воїном

Леонід Тімцо став у стрій небесних воїнів, які віддали життя у боротьбі за Україну.



Рідним селом Українського Воїна тероборонівці пронесли на плечах під звуки військового оркестру, повідомляють у пресслужбі



У скорботі, схилившись на коліна, односельчани зустрічали свого земляка. У рідну домівку Леонід повернувся у домовині. Невимовний біль сповнив серця рідних та близьких… Востаннє вони чули його голос 7 березня, коли він вийшов на зв’язок. Загинув Леонід у Бучанському районі разом із багатьма побратимами. І лише після звільнення цих територій від московської орди вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою і як належить віддати їм данину шани за те, що поклали життя за волю свого народу.







Чин поховання у місцевому Свято-Преображенському храмі здійснило духовенство Турійського благочиння.



Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком на Пагорбі Слави – особливому для купичівців місці, адже там земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн, Української повстанської армії.







В особливу мить прощання звучав Державний Гімн України. Слова співчуття рідним, односельчанам висловило керівництво старостату та громади і запевнило, що світла пам’ять про Леоніда не зітреться з нашої історії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Купичів Турійської громади віддали останню шану Герою-земояку.став у стрій небесних воїнів, які віддали життя у боротьбі за Україну.Рідним селом Українського Воїна тероборонівці пронесли на плечах під звуки військового оркестру, повідомляють у пресслужбі Турійської селищної ради У скорботі, схилившись на коліна, односельчани зустрічали свого земляка. У рідну домівку Леонід повернувся у домовині. Невимовний біль сповнив серця рідних та близьких… Востаннє вони чули його голос 7 березня, коли він вийшов на зв’язок. Загинув Леонід у Бучанському районі разом із багатьма побратимами. І лише після звільнення цих територій від московської орди вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою і як належить віддати їм данину шани за те, що поклали життя за волю свого народу.Чин поховання у місцевому Свято-Преображенському храмі здійснило духовенство Турійського благочиння.Похоронили Леоніда Тімцо поруч із землякомна Пагорбі Слави – особливому для купичівців місці, адже там земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн, Української повстанської армії.В особливу мить прощання звучав Державний Гімн України. Слова співчуття рідним, односельчанам висловило керівництво старостату та громади і запевнило, що світла пам’ять про Леоніда не зітреться з нашої історії.

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