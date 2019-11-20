Навколішки проводжала уся громада: на Волині попрощалися із полеглим за Україну воїном
Сьогодні, 22:07
У селі Купичів Турійської громади віддали останню шану Герою-земояку. Леонід Тімцо став у стрій небесних воїнів, які віддали життя у боротьбі за Україну.
Рідним селом Українського Воїна тероборонівці пронесли на плечах під звуки військового оркестру, повідомляють у пресслужбі Турійської селищної ради.
У скорботі, схилившись на коліна, односельчани зустрічали свого земляка. У рідну домівку Леонід повернувся у домовині. Невимовний біль сповнив серця рідних та близьких… Востаннє вони чули його голос 7 березня, коли він вийшов на зв’язок. Загинув Леонід у Бучанському районі разом із багатьма побратимами. І лише після звільнення цих територій від московської орди вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою і як належить віддати їм данину шани за те, що поклали життя за волю свого народу.
Чин поховання у місцевому Свято-Преображенському храмі здійснило духовенство Турійського благочиння.
Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком на Пагорбі Слави – особливому для купичівців місці, адже там земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн, Української повстанської армії.
В особливу мить прощання звучав Державний Гімн України. Слова співчуття рідним, односельчанам висловило керівництво старостату та громади і запевнило, що світла пам’ять про Леоніда не зітреться з нашої історії.
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Рідним селом Українського Воїна тероборонівці пронесли на плечах під звуки військового оркестру, повідомляють у пресслужбі Турійської селищної ради.
У скорботі, схилившись на коліна, односельчани зустрічали свого земляка. У рідну домівку Леонід повернувся у домовині. Невимовний біль сповнив серця рідних та близьких… Востаннє вони чули його голос 7 березня, коли він вийшов на зв’язок. Загинув Леонід у Бучанському районі разом із багатьма побратимами. І лише після звільнення цих територій від московської орди вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою і як належить віддати їм данину шани за те, що поклали життя за волю свого народу.
Чин поховання у місцевому Свято-Преображенському храмі здійснило духовенство Турійського благочиння.
Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком на Пагорбі Слави – особливому для купичівців місці, адже там земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн, Української повстанської армії.
В особливу мить прощання звучав Державний Гімн України. Слова співчуття рідним, односельчанам висловило керівництво старостату та громади і запевнило, що світла пам’ять про Леоніда не зітреться з нашої історії.
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