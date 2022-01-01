Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО
13 квітень, 22:45
Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командир 36 бригади морської піхоти майор Сергій Волина записали спільне звернення щодо об'єднання сил із захисту Маріуполя.
Відповідне відео розмістили на Телеграм-каналі полку "Азов".
"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти, справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народу та продовжують разом із нами обороняти місто", – зазначив Прокопенко.
При цьому він закликав не героїзувати військових, які дезертували або добровільно здалися в полон.
"Провели успішну операцію з полком "Азов", приєдналися до них, провели перегрупування… Робитимемо все необхідне для успішного завершення нашого бойового завдання", – сказав Волина.
Нагадаємо, підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне відео розмістили на Телеграм-каналі полку "Азов".
"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти, справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народу та продовжують разом із нами обороняти місто", – зазначив Прокопенко.
При цьому він закликав не героїзувати військових, які дезертували або добровільно здалися в полон.
"Провели успішну операцію з полком "Азов", приєдналися до них, провели перегрупування… Робитимемо все необхідне для успішного завершення нашого бойового завдання", – сказав Волина.
Нагадаємо, підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:39
Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО
13 квітень, 22:45
Навколішки проводжала уся громада: на Волині попрощалися із полеглим за Україну воїном
13 квітень, 22:07
Виробник Durex та Strepsils остаточно йде з Росії
13 квітень, 21:32
Медіа