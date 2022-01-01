Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО

Денис Прокопенко та командир 36 бригади морської піхоти майор Сергій Волина записали спільне звернення щодо об'єднання сил із захисту Маріуполя.



Відповідне відео розмістили на



"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти, справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народу та продовжують разом із нами обороняти місто", – зазначив Прокопенко.



При цьому він закликав не героїзувати військових, які дезертували або добровільно здалися в полон.



"Провели успішну операцію з полком "Азов", приєдналися до них, провели перегрупування… Робитимемо все необхідне для успішного завершення нашого бойового завдання", – сказав Волина.



Нагадаємо, підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир полку "Азов" підполковникта командир 36 бригади морської піхоти майорзаписали спільне звернення щодо об'єднання сил із захисту Маріуполя.Відповідне відео розмістили на Телеграм-каналі полку "Азов"."Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти, справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народу та продовжують разом із нами обороняти місто", – зазначив Прокопенко.При цьому він закликав не героїзувати військових, які дезертували або добровільно здалися в полон."Провели успішну операцію з полком "Азов", приєдналися до них, провели перегрупування… Робитимемо все необхідне для успішного завершення нашого бойового завдання", – сказав Волина.Нагадаємо, підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

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