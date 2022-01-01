Добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:39
В Україні досі триває жорстока війна. Щоправда, наші військові продовжують чинити запеклий опір окупантам, а ми щодня маємо добрі звістки із фронту, як-от знищені ворожі цілі чи щоразу більше число орків, яких відправили до пекла. Ба більше, сьогодні ми дізналися про блискавичну роботу партизанів у Мелітополі. І, звісно, неймовірно світлі новини про пасхальні майстер-класи чи милі історії про чотирилапих мають місце бути!
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Вже майже два місяці ми щодня готуємо таку позитивну рубрику, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром.
Середа, 13 квітня
Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною
Щодення добра статистика від Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 19800 осіб,
– танків ‒ 739 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
– артилерійських систем – 358 од,
– РСЗВ - 115 од,
– засоби ППО - 64 од,
– літаків – 158 од,
– гелікоптерів – 143 од,
– автомобільної техніки - 1429 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
– Спеціальна техніка - 25.
– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Понад 160 волинян записались в добровольче формування рятувальників. ВІДЕО
Станом на 13 квітня уже понад 160 громадян, які мешкають на Волині, виявили бажання брати участь у добровольчих формуваннях цивільного захисту для надання допомоги людям та ліквідації наслідків військових дій. До речі, більшість добровольців - жителі Луцька.
У Луцьку відкривають автобусний маршрут № 7
З метою покращення транспортного сполучення у Луцьку вирішили відкрити автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”. автобуси за цим маршрутом їздитимуть вулицями Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській).
У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»
У Луцьку відкрили традиційний мистецький проєкт "Великодня майстерня", де впродовж двох тижнів щодня для дітей та батьків проводитимуть майстер-класи. Заняття має терапевтичний ефект та допомагає відволіктися від воєнних дій в країні.
У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка
Мінус сімдесят загарбників відправили до пекла партизани. За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських окупантів.
Разом із лучанином «воює» його чотирилапий
Лучанин Ігор Гобчанський став до лав 100 окремої бригади територіальної оборони 24 лютого – у перший день широкомасштабного вторгнення в Україну брудного чобота кремлівської орди. Щоправда, до військкомату чоловік прийшов не сам – за господарем причимчикувала його чотирилапа улюблениця Белла…
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У Луцьку 15 квітня відбудеться екологічна толока. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
15 квітня у Луцькій міській територіальній громаді проводять традиційну екологічну толоку.
Зазначають, що, дбаючи про безпеку людей, усі визначені локації знаходяться поруч із бомбосховищами. Координатори локацій, у разі повітряних тривог, знають алгоритми дій.
Маєте бажання долучитися до прибирання - звертайтеся за номерами: 777925 та 724608 до координаторів акції.
Виробник Durex та Strepsils остаточно йде з Росії
Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Durex, Nurofen та Strepsils передасть свій бізнес в РФ третій особі і покине ринок агресора. Зазначається, що процес передачі права власності на свій російський бізнес вже розпочато.
Хоча Durex міг би і залишитись...
І, напевно, найкраща новина, яку офіційно підтвердили наприкінці дня 13 квітня. У середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Вже майже два місяці ми щодня готуємо таку позитивну рубрику, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром.
Середа, 13 квітня
Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною
Щодення добра статистика від Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 19800 осіб,
– танків ‒ 739 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
– артилерійських систем – 358 од,
– РСЗВ - 115 од,
– засоби ППО - 64 од,
– літаків – 158 од,
– гелікоптерів – 143 од,
– автомобільної техніки - 1429 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
– Спеціальна техніка - 25.
– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Понад 160 волинян записались в добровольче формування рятувальників. ВІДЕО
Станом на 13 квітня уже понад 160 громадян, які мешкають на Волині, виявили бажання брати участь у добровольчих формуваннях цивільного захисту для надання допомоги людям та ліквідації наслідків військових дій. До речі, більшість добровольців - жителі Луцька.
У Луцьку відкривають автобусний маршрут № 7
З метою покращення транспортного сполучення у Луцьку вирішили відкрити автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”. автобуси за цим маршрутом їздитимуть вулицями Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській).
У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»
У Луцьку відкрили традиційний мистецький проєкт "Великодня майстерня", де впродовж двох тижнів щодня для дітей та батьків проводитимуть майстер-класи. Заняття має терапевтичний ефект та допомагає відволіктися від воєнних дій в країні.
У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка
Мінус сімдесят загарбників відправили до пекла партизани. За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських окупантів.
Разом із лучанином «воює» його чотирилапий
Лучанин Ігор Гобчанський став до лав 100 окремої бригади територіальної оборони 24 лютого – у перший день широкомасштабного вторгнення в Україну брудного чобота кремлівської орди. Щоправда, до військкомату чоловік прийшов не сам – за господарем причимчикувала його чотирилапа улюблениця Белла…
Натисніть на заголовок, аби дізнатися більше
У Луцьку 15 квітня відбудеться екологічна толока. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
15 квітня у Луцькій міській територіальній громаді проводять традиційну екологічну толоку.
Зазначають, що, дбаючи про безпеку людей, усі визначені локації знаходяться поруч із бомбосховищами. Координатори локацій, у разі повітряних тривог, знають алгоритми дій.
Маєте бажання долучитися до прибирання - звертайтеся за номерами: 777925 та 724608 до координаторів акції.
Виробник Durex та Strepsils остаточно йде з Росії
Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Durex, Nurofen та Strepsils передасть свій бізнес в РФ третій особі і покине ринок агресора. Зазначається, що процес передачі права власності на свій російський бізнес вже розпочато.
Хоча Durex міг би і залишитись...
І, напевно, найкраща новина, яку офіційно підтвердили наприкінці дня 13 квітня. У середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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