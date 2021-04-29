У Луцьку відкривають автобусний маршрут № 7
Сьогодні, 11:52
З метою покращення транспортного сполучення у Луцьку вирішили відкрити автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”.
Про це інформують у Луцькраді.
Відповідно до поданої заяви до проведення конкурсу та затвердження результатів на маршрутах №7 та №53 призначено тимчасовим перевізником ФОП Гонтара С.С.
Варто зазначити, що автобусний маршрут № 53 “Луцьк – Липляни” пролягає наступними вулицями: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни (місце міжзмінного відстою у с. Липляни).
У свою чергу, автобуси за маршрутом № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок” їздитимуть вулицями Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській).
На маршруті працюватиме чотири автобуси. Розрахунковий інтервал руху в години “пік” у вихідні та святкові дні – 20 хвилин.
Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5 на маршруті № 7 та автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2 на маршруті № 53.
Прийом документів для участі у конкурсі проводиться до 11 години 23 травня. Сам конкурс відбудеться 7 червня.
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Про це інформують у Луцькраді.
Відповідно до поданої заяви до проведення конкурсу та затвердження результатів на маршрутах №7 та №53 призначено тимчасовим перевізником ФОП Гонтара С.С.
Варто зазначити, що автобусний маршрут № 53 “Луцьк – Липляни” пролягає наступними вулицями: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни (місце міжзмінного відстою у с. Липляни).
У свою чергу, автобуси за маршрутом № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок” їздитимуть вулицями Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській).
На маршруті працюватиме чотири автобуси. Розрахунковий інтервал руху в години “пік” у вихідні та святкові дні – 20 хвилин.
Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5 на маршруті № 7 та автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2 на маршруті № 53.
Прийом документів для участі у конкурсі проводиться до 11 години 23 травня. Сам конкурс відбудеться 7 червня.
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