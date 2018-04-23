У автівці волинянина знайшли 12 пакетів із наркотиками. ФОТО

На Волині у багажнику Skoda Octavia патрульні 12 поліетиленових пакетів із речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Вчора, 12 квітня, поблизу с. Череваха працівники поліції зупинили автомобіль Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя смт. Маневичі. Під час перевірки транспортного засобу в багажнику виявили 12 поліетиленових пакетів із речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час перевірки водія було встановлено, що він вже був раніше судимий за ст. 309 Кримінального кодексу України. Близько 60 грам речовини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.