На кордоні з Румунією вперше затримали волинян, які хотіли втекти з України

Двоє мешканців Підгайцівської громади, які намагались потрапити до Румунії, будуть притягнені до відповідальності за ухиляння від призову у воєнний час.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.Обох юнаків 2001 та 2000 років народження, які хотіли незаконно перетнути державний кордон на відрізку підконтрольному Чернівецькому прикордонному загону, затримали та передали поліції.Прикордонники звернулися до Підгайцівської громади з проханням попередити мешканців сіл про відповідальність за незаконний перетин кордону у воєнний час та наголосили, що 336-та стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухиляння від призову за мобілізацією та карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.У Чернівецькому прикордонному загоні зазначили, що вони часто затримують чоловіків призовного віку, але це, як правило мешканці міст, де відбуваються активні воєнні бої, волинян затримали вперше.Підгайцівська сільська рада звертається до усіх чоловіків призовного віку з проханням не ганьбити свій край та працювати на спільну перемогу України.Це можна робити не лише у лавах ЗСУ чи теробороні - волонтерська робота в тилу, або просто праця на підприємствах Волині, це вже серйозний вклад у стабільність економіки держави та України.На сьогодні у чоловіків Підгайцівської громади є вибір, яким чином допомогти державі витримати наступ окупантів та немає гострої потреби ризикувати і незаконно перетинати кордон, оскільки у такому випадку шанси отримати повістку, або нести відповідальність за статтею 336 ККУ збільшуються.