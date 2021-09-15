У Луцьку відключатимуть гарячу воду. АДРЕСИ





Про це повідомили в пресслужбі Луцької міської ради.



Гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень і центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 06.00 год до 22.00 год.



З графіком відключень можна ознайомитися нижче:



1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24к:



04.07 – 01.08



вул. Гордіюк, 43а



пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д;



пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г



вул. В’ячеслава Чорновола, 2г;



вул. Карпенка-Карого, 11б



вул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1а



вул. Федорова, 4ж;



вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19л



вул. Ветеранів, 17



пр-т Соборності, 24б, 29; 44а



2. Центральні теплові пункти від котельні на вул. Боженка, 32:



вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в



вул. Бенделіані, 1е



вул. Станіславського, 50в



вул. Гнідавська, 65а



бульвар Дружби Народів, 8а, 15б



17.05 – 07.06



3. вул. Арцеулова, 3а



04.07 – 18.07



4. вул. Гулака-Артемовського, 20



04.07 – 18.07



5. вул. Потапова, 10г



18.07 – 01.08



6. вул. 8-го Березня, 3



30.05 – 10.06



7. вул. Декабристів, 29



11.07 – 25.07



8. пр-т Відродження, 15б



04.07 – 18.07



9. вул. Загородня, 3а



04.07 – 18.07



10. вул. Вороніхіна, 15б



11.07 – 25.07



11. вул. Вавилова, 6



04.07 – 18.07



12. вул. Задворецька, 13



04.07 – 18.07



13. вул. Даньшина, 10б



17.05 – 07.06



14. вул. Ковельська, 68б



12.07 – 26.07



15. вул. Дубнівська, 32б



03.08 – 17.08



16. вул. Кривий Вал, 13б



26.07 – 09.08



17. вул. Шевченка, 3а



11.08 – 25.08



18. вул. Шевченка, 40



04.07 – 18.07



19. вул. Лесі Українки, 67



08.08 – 22.08



20. вул. Коцюбинського, 9-а



30.06 – 14.07



21. вул. Чернишевського, 114к



14.06 – 24.06



22. вул. Володимирська, 100б



01.08 – 15.08



23. пров. Старицького, 6



16.05 – 30.05



24. вул. Новочерчицька, 1а



30.05 – 10.06



25. вул. Маковського, 2к



01.06 – 15.06



Дахові котельні на:



26. вул. Кравчука, 11в



05.07 – 19.07



27. вул. Кравчука, 11б





07.06 – 20.06



28. вул. Домни Гордіюк, 20а



11.05 – 25.05



29. вул. Федорова, 4в



11.05 – 25.05



30. вул. Федорова, 4д



04.08 – 18.08



31. вул. Ковельська, 47а



11.05 – 25.05



32. вул. Дубнівська, 15



16.05 – 30.05





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з щорічним профілактичним ремонтом теплових мереж у міжопалювальний період 2022 року члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло».Про це повідомили в пресслужбі Луцької міської ради.Гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень і центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 06.00 год до 22.00 год.З графіком відключень можна ознайомитися нижче:04.07 – 01.08вул. Гордіюк, 43апр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д;пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13гвул. В’ячеслава Чорновола, 2г;вул. Карпенка-Карого, 11бвул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1авул. Федорова, 4ж;вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19лвул. Ветеранів, 17пр-т Соборності, 24б, 29; 44авул. Грабовського, 7д, 9г, 11ввул. Бенделіані, 1евул. Станіславського, 50ввул. Гнідавська, 65абульвар Дружби Народів, 8а, 15б17.05 – 07.0604.07 – 18.0704.07 – 18.0718.07 – 01.0830.05 – 10.0611.07 – 25.0704.07 – 18.0704.07 – 18.0711.07 – 25.0704.07 – 18.0704.07 – 18.0717.05 – 07.0612.07 – 26.0703.08 – 17.0826.07 – 09.0811.08 – 25.0804.07 – 18.0708.08 – 22.0830.06 – 14.0714.06 – 24.0601.08 – 15.0816.05 – 30.0530.05 – 10.0601.06 – 15.0605.07 – 19.0707.06 – 20.0611.05 – 25.0511.05 – 25.0504.08 – 18.0811.05 – 25.0516.05 – 30.05

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