У Луцьку відключатимуть гарячу воду. АДРЕСИ

У Луцьку відключатимуть гарячу воду. АДРЕСИ
У зв’язку з щорічним профілактичним ремонтом теплових мереж у міжопалювальний період 2022 року члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло».

Про це повідомили в пресслужбі Луцької міської ради.

Гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень і центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 06.00 год до 22.00 год.

З графіком відключень можна ознайомитися нижче:

1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24к:

04.07 – 01.08

вул. Гордіюк, 43а

пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д;

пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г

вул. В’ячеслава Чорновола, 2г;

вул. Карпенка-Карого, 11б

вул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1а

вул. Федорова, 4ж;

вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19л

вул. Ветеранів, 17

пр-т Соборності, 24б, 29; 44а

2. Центральні теплові пункти від котельні на вул. Боженка, 32:

вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в

вул. Бенделіані, 1е

вул. Станіславського, 50в

вул. Гнідавська, 65а

бульвар Дружби Народів, 8а, 15б

17.05 – 07.06

3. вул. Арцеулова, 3а

04.07 – 18.07

4. вул. Гулака-Артемовського, 20

04.07 – 18.07

5. вул. Потапова, 10г

18.07 – 01.08

6. вул. 8-го Березня, 3

30.05 – 10.06

7. вул. Декабристів, 29

11.07 – 25.07

8. пр-т Відродження, 15б

04.07 – 18.07

9. вул. Загородня, 3а

04.07 – 18.07

10. вул. Вороніхіна, 15б

11.07 – 25.07

11. вул. Вавилова, 6

04.07 – 18.07

12. вул. Задворецька, 13

04.07 – 18.07

13. вул. Даньшина, 10б

17.05 – 07.06

14. вул. Ковельська, 68б

12.07 – 26.07

15. вул. Дубнівська, 32б

03.08 – 17.08

16. вул. Кривий Вал, 13б

26.07 – 09.08

17. вул. Шевченка, 3а

11.08 – 25.08

18. вул. Шевченка, 40

04.07 – 18.07

19. вул. Лесі Українки, 67

08.08 – 22.08

20. вул. Коцюбинського, 9-а

30.06 – 14.07

21. вул. Чернишевського, 114к

14.06 – 24.06

22. вул. Володимирська, 100б

01.08 – 15.08

23. пров. Старицького, 6

16.05 – 30.05

24. вул. Новочерчицька, 1а

30.05 – 10.06

25. вул. Маковського, 2к

01.06 – 15.06

Дахові котельні на:

26. вул. Кравчука, 11в

05.07 – 19.07

27. вул. Кравчука, 11б


07.06 – 20.06

28. вул. Домни Гордіюк, 20а

11.05 – 25.05

29. вул. Федорова, 4в

11.05 – 25.05

30. вул. Федорова, 4д

04.08 – 18.08

31. вул. Ковельська, 47а

11.05 – 25.05

32. вул. Дубнівська, 15

16.05 – 30.05


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Теги: гаряча вода, Луцьк, відключення, графік
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