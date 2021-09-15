У Луцьку відключатимуть гарячу воду. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:39
У зв’язку з щорічним профілактичним ремонтом теплових мереж у міжопалювальний період 2022 року члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло».
Про це повідомили в пресслужбі Луцької міської ради.
Гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень і центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 06.00 год до 22.00 год.
З графіком відключень можна ознайомитися нижче:
1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24к:
04.07 – 01.08
вул. Гордіюк, 43а
пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д;
пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г
вул. В’ячеслава Чорновола, 2г;
вул. Карпенка-Карого, 11б
вул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1а
вул. Федорова, 4ж;
вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19л
вул. Ветеранів, 17
пр-т Соборності, 24б, 29; 44а
2. Центральні теплові пункти від котельні на вул. Боженка, 32:
вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в
вул. Бенделіані, 1е
вул. Станіславського, 50в
вул. Гнідавська, 65а
бульвар Дружби Народів, 8а, 15б
17.05 – 07.06
3. вул. Арцеулова, 3а
04.07 – 18.07
4. вул. Гулака-Артемовського, 20
04.07 – 18.07
5. вул. Потапова, 10г
18.07 – 01.08
6. вул. 8-го Березня, 3
30.05 – 10.06
7. вул. Декабристів, 29
11.07 – 25.07
8. пр-т Відродження, 15б
04.07 – 18.07
9. вул. Загородня, 3а
04.07 – 18.07
10. вул. Вороніхіна, 15б
11.07 – 25.07
11. вул. Вавилова, 6
04.07 – 18.07
12. вул. Задворецька, 13
04.07 – 18.07
13. вул. Даньшина, 10б
17.05 – 07.06
14. вул. Ковельська, 68б
12.07 – 26.07
15. вул. Дубнівська, 32б
03.08 – 17.08
16. вул. Кривий Вал, 13б
26.07 – 09.08
17. вул. Шевченка, 3а
11.08 – 25.08
18. вул. Шевченка, 40
04.07 – 18.07
19. вул. Лесі Українки, 67
08.08 – 22.08
20. вул. Коцюбинського, 9-а
30.06 – 14.07
21. вул. Чернишевського, 114к
14.06 – 24.06
22. вул. Володимирська, 100б
01.08 – 15.08
23. пров. Старицького, 6
16.05 – 30.05
24. вул. Новочерчицька, 1а
30.05 – 10.06
25. вул. Маковського, 2к
01.06 – 15.06
Дахові котельні на:
26. вул. Кравчука, 11в
05.07 – 19.07
27. вул. Кравчука, 11б
07.06 – 20.06
28. вул. Домни Гордіюк, 20а
11.05 – 25.05
29. вул. Федорова, 4в
11.05 – 25.05
30. вул. Федорова, 4д
04.08 – 18.08
31. вул. Ковельська, 47а
11.05 – 25.05
32. вул. Дубнівська, 15
16.05 – 30.05
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Про це повідомили в пресслужбі Луцької міської ради.
Гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень і центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» постачається щодня з 06.00 год до 22.00 год.
З графіком відключень можна ознайомитися нижче:
1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24к:
04.07 – 01.08
вул. Гордіюк, 43а
пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д;
пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г
вул. В’ячеслава Чорновола, 2г;
вул. Карпенка-Карого, 11б
вул. Гордіюк, 10б, вул. Кравчука, 1а
вул. Федорова, 4ж;
вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 26г, 19л
вул. Ветеранів, 17
пр-т Соборності, 24б, 29; 44а
2. Центральні теплові пункти від котельні на вул. Боженка, 32:
вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в
вул. Бенделіані, 1е
вул. Станіславського, 50в
вул. Гнідавська, 65а
бульвар Дружби Народів, 8а, 15б
17.05 – 07.06
3. вул. Арцеулова, 3а
04.07 – 18.07
4. вул. Гулака-Артемовського, 20
04.07 – 18.07
5. вул. Потапова, 10г
18.07 – 01.08
6. вул. 8-го Березня, 3
30.05 – 10.06
7. вул. Декабристів, 29
11.07 – 25.07
8. пр-т Відродження, 15б
04.07 – 18.07
9. вул. Загородня, 3а
04.07 – 18.07
10. вул. Вороніхіна, 15б
11.07 – 25.07
11. вул. Вавилова, 6
04.07 – 18.07
12. вул. Задворецька, 13
04.07 – 18.07
13. вул. Даньшина, 10б
17.05 – 07.06
14. вул. Ковельська, 68б
12.07 – 26.07
15. вул. Дубнівська, 32б
03.08 – 17.08
16. вул. Кривий Вал, 13б
26.07 – 09.08
17. вул. Шевченка, 3а
11.08 – 25.08
18. вул. Шевченка, 40
04.07 – 18.07
19. вул. Лесі Українки, 67
08.08 – 22.08
20. вул. Коцюбинського, 9-а
30.06 – 14.07
21. вул. Чернишевського, 114к
14.06 – 24.06
22. вул. Володимирська, 100б
01.08 – 15.08
23. пров. Старицького, 6
16.05 – 30.05
24. вул. Новочерчицька, 1а
30.05 – 10.06
25. вул. Маковського, 2к
01.06 – 15.06
Дахові котельні на:
26. вул. Кравчука, 11в
05.07 – 19.07
27. вул. Кравчука, 11б
07.06 – 20.06
28. вул. Домни Гордіюк, 20а
11.05 – 25.05
29. вул. Федорова, 4в
11.05 – 25.05
30. вул. Федорова, 4д
04.08 – 18.08
31. вул. Ковельська, 47а
11.05 – 25.05
32. вул. Дубнівська, 15
16.05 – 30.05
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