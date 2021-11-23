На Волині чергова парафія УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ

На Волині чергова парафія УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ
На Волині парафія УПЦ (МП) с. Гораймівка Луцького району ввійшла до Православної церкви України.

Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Фейсбук.

За повідомленням маневицького декана протоієрея Андрія Закидальського, відповідне рішення миряни прийняли на зборах парафії. За возз’єднання проголосувала значна більшість вірних. На жаль, присутній священник цього бажання не підтримав.

Тож із відповідним проханням парафіяни звернулися до Управління нашої єпархії, а митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв їх.

На Волині чергова парафія УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ

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Теги: Волинь, Луцький район, ПЦУ
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