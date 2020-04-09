Що можна освячувати на Пасху

Що можна освячувати на Пасху
Пасха – найважливіше свято для вірян у церковному календарі. 2022 року християни Західного обряду святкують Великдень 17 квітня, Східного – 24 квітня. Святкові богослужіння починаються в переддень, у Велику суботу.

Які продукти варто брати до церкви, а які не можна освячувати, пише ТСН.

Великодній кошик можна прикрасити зеленню, яка символізує безсмертне життя. Традиційно кошик накривають вишитим рушником, символом вічности. Часто до кошика ставлять свічку. Свічка – це нагадування про Бога, який приніс світло для світу.

Що потрібно покласти до кошика та що можна освячувати?


- Насамперед, паску. Паска є символом Воскресіння, хлібом вічного життя. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян, глава 5 зазначав, що Паска – це Христос, принесений у жертву.

- Яйця, писанки, крашанки – обов'язковий атрибут та символ Пасхи, символ нового життя та воскресіння.

- Сир і масло, молочні продукти. Так само як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. Масло та сир символізують жертвенність Ісуса.

- М'ясні продукти, шинка, ковбаса, їх освячення сягає коренями до старозавітної Пасхи, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.

- Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.

- Сіль. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Недаремно під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. Крім того, сіль – символ достатку.

- Вино "Кагор" – єдиний алкоголь, що дозволено освячувати.

Що не можна класти в кошик на Пасху та освячувати в церкві


- Заборонено освячувати матеріальні цінності, як-то, гроші, коштовні прикраси, ключі.
- Не освячують і кров’янку, тобто, ковбасу з кров’ю.
- Як вже згадували, окрім "Кагору", не можна освячувати алкогольні напої.
Існує думка, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Ніж у жодному разі не можна освячувати.


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Теги: Великдень, пасха, освячення
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