Що можна освячувати на Пасху





Які продукти варто брати до церкви, а які не можна освячувати, пише



Великодній кошик можна прикрасити зеленню, яка символізує безсмертне життя. Традиційно кошик накривають вишитим рушником, символом вічности. Часто до кошика ставлять свічку. Свічка – це нагадування про Бога, який приніс світло для світу.



Що потрібно покласти до кошика та що можна освячувати?





- Насамперед, паску. Паска є символом Воскресіння, хлібом вічного життя. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян, глава 5 зазначав, що Паска – це Христос, принесений у жертву.



- Яйця, писанки, крашанки – обов'язковий атрибут та символ Пасхи, символ нового життя та воскресіння.



- Сир і масло, молочні продукти. Так само як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. Масло та сир символізують жертвенність Ісуса.



- М'ясні продукти, шинка, ковбаса, їх освячення сягає коренями до старозавітної Пасхи, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.



- Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.



- Сіль. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Недаремно під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. Крім того, сіль – символ достатку.



- Вино "Кагор" – єдиний алкоголь, що дозволено освячувати.



Що не можна класти в кошик на Пасху та освячувати в церкві





- Заборонено освячувати матеріальні цінності, як-то, гроші, коштовні прикраси, ключі.

- Не освячують і кров’янку, тобто, ковбасу з кров’ю.

- Як вже згадували, окрім "Кагору", не можна освячувати алкогольні напої.

Існує думка, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Ніж у жодному разі не можна освячувати.





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