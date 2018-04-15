Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі

Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
12 квітня на території Волинської області зафіксували 4 пожежі на відкритих територіях. Горіла суха трава в смт Маневичі, м. Любомлі а також у селах Липини й Сапогове, розташованих Луцька.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.

Усі пожежі спричинені необережним поводженням громадян з вогнем, фактично – зумисними підпалами сухої рослинності на відкритих територіях.

У селі Липини Луцького району горіння сухої трави й очерету охопило площу 3 гектари. Пожежу ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька у складі двох відділень. А в селі Сапогове Луцького району пожежу сухої трави на площі 2 гектари приборкали рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці.

Крім того, в смт Маневичі на вулиці Комарова рятувальники ліквідували пожежу посуші на площі 0,2 га, а в м. Любомлі на вулиці Цегельній – на площі 0,4 га.

Разом із встановленням сухої сонячної погоди ризики виникнення пожеж в екосистемах Волинської області зростають – громадяни знову беруться до господарювання на присадибних ділянках та відкритих територіях. Як засвідчують факти останніх пожеж – вдаються до спалювання сухої рослинності, порушуючи закон та спричиняючи небезпечні наслідки.

Випалювання сухої рослинності передбачає суттєві штрафи (від 3060 до 6120 грн для громадян, від 15300 грн до 21420 грн на посадових осіб), а в умовах воєнного стану такі дії трактуються як диверсія.

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Теги: палять траву, Волинь, ДСНС, пожежі
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