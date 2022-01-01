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Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень

Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень
1 мільйон гривень субвенції з обласного бюджету буде виділили для надання матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Зокрема допомогу отримають сім'ї:

▪️ Парафенюка Олександра Олександровича,
▪️ Чумаченка Дмитра Романовича,
▪️ Шапошника Анатолія Олеговича,
▪️ Давидюка Дмитра Петровича,
▪️ Лисенка Євгена Вадимовича,
▪️ Плісака Георгія Леонідовича,
▪️ Хомика Павла Борисовича,
▪️ Дзятка Юрія Андрійовича,
▪️ Зайцева Аркадія Олександровича,
▪️ Коханюка Віктора Остаповича.

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Теги: сім'ї загиблих, виділили кошти, військові, Луцька громада
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