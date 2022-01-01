Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Зокрема допомогу отримають сім'ї:



▪️ Парафенюка Олександра Олександровича,

▪️ Чумаченка Дмитра Романовича,

▪️ Шапошника Анатолія Олеговича,

▪️ Давидюка Дмитра Петровича,

▪️ Лисенка Євгена Вадимовича,

▪️ Плісака Георгія Леонідовича,

▪️ Хомика Павла Борисовича,

▪️ Дзятка Юрія Андрійовича,

▪️ Зайцева Аркадія Олександровича,

▪️ Коханюка Віктора Остаповича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 мільйон гривень субвенції з обласного бюджету буде виділили для надання матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Зокрема допомогу отримають сім'ї:▪️ Парафенюка Олександра Олександровича,▪️ Чумаченка Дмитра Романовича,▪️ Шапошника Анатолія Олеговича,▪️ Давидюка Дмитра Петровича,▪️ Лисенка Євгена Вадимовича,▪️ Плісака Георгія Леонідовича,▪️ Хомика Павла Борисовича,▪️ Дзятка Юрія Андрійовича,▪️ Зайцева Аркадія Олександровича,▪️ Коханюка Віктора Остаповича.

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