Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:58
1 мільйон гривень субвенції з обласного бюджету буде виділили для надання матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Зокрема допомогу отримають сім'ї:
▪️ Парафенюка Олександра Олександровича,
▪️ Чумаченка Дмитра Романовича,
▪️ Шапошника Анатолія Олеговича,
▪️ Давидюка Дмитра Петровича,
▪️ Лисенка Євгена Вадимовича,
▪️ Плісака Георгія Леонідовича,
▪️ Хомика Павла Борисовича,
▪️ Дзятка Юрія Андрійовича,
▪️ Зайцева Аркадія Олександровича,
▪️ Коханюка Віктора Остаповича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Зокрема допомогу отримають сім'ї:
▪️ Парафенюка Олександра Олександровича,
▪️ Чумаченка Дмитра Романовича,
▪️ Шапошника Анатолія Олеговича,
▪️ Давидюка Дмитра Петровича,
▪️ Лисенка Євгена Вадимовича,
▪️ Плісака Георгія Леонідовича,
▪️ Хомика Павла Борисовича,
▪️ Дзятка Юрія Андрійовича,
▪️ Зайцева Аркадія Олександровича,
▪️ Коханюка Віктора Остаповича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Сьогодні, 06:15
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
Сьогодні, 11:05
Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:58
На Луганщині людей просять евакуюватися, бо Росія готує наступ
Сьогодні, 10:40
Медіа