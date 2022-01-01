На Луганщині людей просять евакуюватися, бо Росія готує наступ

На Луганщині людей просять евакуюватися, бо Росія готує наступ
Російські окупанти накопичують сили й хочуть вчинити новий напад на Луганщину, тому влада просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.

Про це сказав очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів.

Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на Росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче. Всі організовані нами автобуси і поїзди безкоштовні", - написав Гайдай.

За його словами, жодного з п’яти гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено, бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню. Втім, за першої можливості людей у середу евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Місця зборів:

- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС
- Попасна: вул. Первомайська, 42
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а
- Нижнє: Паркова, 13
- Рубіжне: вул. Чехова, 11

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Теги: Луганська область, евакуація
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