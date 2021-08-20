Понад 160 волинян записались в добровольче формування рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
Станом на 13 квітня уже понад 160 громадян, які мешкають на Волині, виявили бажання брати участь у добровольчих формуваннях цивільного захисту для надання допомоги людям та ліквідації наслідків військових дій.
Про це розповів речник Держслужби надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Заявки надійшли з усіх районів Волинської області, більшість – від мешканців м. Луцька (65 заявок). Є також по одному добровольцю з Києва та Львова, які зараз мешкають на Волині.
Найбільше кандидатів до добровольчих загонів віком від 25 до 45 років. Серед найстарших – чоловіки віком понад 60 років з м. Камінь-Каширський та м. Луцька.
Волонтерами цивільного захисту зареєструвались 28 жінок.
Наразі залучення волонтерів до виконання допоміжних заходів цивільного захисту планується у тих регіонах, де вони мешкають.
Заповнити анкету можна тут.
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Про це розповів речник Держслужби надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Заявки надійшли з усіх районів Волинської області, більшість – від мешканців м. Луцька (65 заявок). Є також по одному добровольцю з Києва та Львова, які зараз мешкають на Волині.
Найбільше кандидатів до добровольчих загонів віком від 25 до 45 років. Серед найстарших – чоловіки віком понад 60 років з м. Камінь-Каширський та м. Луцька.
Волонтерами цивільного захисту зареєструвались 28 жінок.
Наразі залучення волонтерів до виконання допоміжних заходів цивільного захисту планується у тих регіонах, де вони мешкають.
Заповнити анкету можна тут.
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