Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною

Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною
Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 19800 осіб,
– танків ‒ 739 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
– артилерійських систем – 358 од,
– РСЗВ - 115 од,
– засоби ППО - 64 од,
– літаків – 158 од,
– гелікоптерів – 143 од,
– автомобільної техніки - 1429 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
– Спеціальна техніка - 25.
– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, втрати, Генштаб
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