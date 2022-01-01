Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною
Сьогодні, 10:20
Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 19800 осіб,
– танків ‒ 739 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
– артилерійських систем – 358 од,
– РСЗВ - 115 од,
– засоби ППО - 64 од,
– літаків – 158 од,
– гелікоптерів – 143 од,
– автомобільної техніки - 1429 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
– Спеціальна техніка - 25.
– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 19800 осіб,
– танків ‒ 739 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
– артилерійських систем – 358 од,
– РСЗВ - 115 од,
– засоби ППО - 64 од,
– літаків – 158 од,
– гелікоптерів – 143 од,
– автомобільної техніки - 1429 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.
– Спеціальна техніка - 25.
– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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