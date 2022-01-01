Росіяни втратили близько 19 800 солдат у війні з Україною





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 19800 осіб,

– танків ‒ 739 од,

– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

– артилерійських систем – 358 од,

– РСЗВ - 115 од,

– засоби ППО - 64 од,

– літаків – 158 од,

– гелікоптерів – 143 од,

– автомобільної техніки - 1429 од,

– кораблі /катери - 7 од,

– цистерн з ПММ - 76,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.

– Спеціальна техніка - 25.

– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тисяч вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.Про це йдеться у звіті Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:– особового складу – близько 19800 осіб,– танків ‒ 739 од,– бойових броньованих машин ‒ 1964 од,– артилерійських систем – 358 од,– РСЗВ - 115 од,– засоби ППО - 64 од,– літаків – 158 од,– гелікоптерів – 143 од,– автомобільної техніки - 1429 од,– кораблі /катери - 7 од,– цистерн з ПММ - 76,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.– Спеціальна техніка - 25.– Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються.

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