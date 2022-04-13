Вночі Росія обстріляла Харків, а з Маріуполя не випускають цивільних





Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку середи 13 квітня, передає



Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.



Полтавщина: ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.



Харківська область: нічні обстріли окупантів по Харкову продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора.



В області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок.



За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.



Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок.



Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.



На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.



Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону.



Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.



Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.



На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей.



У селах, окупованих російськими військами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ніч на 13 квітня була неспокійною для Житомирської і Полтавської областей, російські війська ведуть активні бойові дії в Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях.Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку середи 13 квітня, передає УП. пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.нічні обстріли окупантів по Харкову продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора.В області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок.За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок.Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону.Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей.У селах, окупованих російськими військами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів ХерсонщиниВідносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

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