США прагнуть перемоги України, – Пентагон





Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише



«Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації», - підкреслив офіційний представник американського відомства.



Міністр оборони США Ллойд Остін так часто спілкується з українським колегою Олексієм Резніковим, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.



Представник Пентагону відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби «дуже й дуже ефективно». «Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це», - наголосив Джон Кірбі.



Також на прохання спрогнозувати перспективи, коли і як може завершитися війна в Україні, він зауважив, що наразі цього ніхто не може знати. Водночас він уточнив, що США хотіли б, щоб зрештою Україна добилася суверенітету над усією своєю територією та мала можливість відновити зруйновану інфраструктуру за допомогою міжнародного товариства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб Росія зазнала поразки.Про це заявив речник Пентагону, - пише Укрінформ «Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації», - підкреслив офіційний представник американського відомства.Міністр оборони СШАтак часто спілкується з українським колегою, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.Представник Пентагону відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби «дуже й дуже ефективно». «Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це», - наголосив Джон Кірбі.Також на прохання спрогнозувати перспективи, коли і як може завершитися війна в Україні, він зауважив, що наразі цього ніхто не може знати. Водночас він уточнив, що США хотіли б, щоб зрештою Україна добилася суверенітету над усією своєю територією та мала можливість відновити зруйновану інфраструктуру за допомогою міжнародного товариства.

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