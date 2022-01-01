На Волині 29-річний чоловік обікрав будинок
Сьогодні, 10:11
Учора, 12 квітня, у селі Черче Камінь-Каширського району сталася крадіжка. Зловмисник через вікно проник до будинку 20-річної місцевої жительки та викрав планшет, два мобільних телефони і електроміксер.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків – 8 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 29-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків – 8 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 29-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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