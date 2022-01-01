На Волині 29-річний чоловік обікрав будинок





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Сума завданих матеріальних збитків – 8 тисяч гривень.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 29-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 квітня, у селі Черче Камінь-Каширського району сталася крадіжка. Зловмисник через вікно проник до будинку 20-річної місцевої жительки та викрав планшет, два мобільних телефони і електроміксер.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Сума завданих матеріальних збитків – 8 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 29-річний односелець потерпілої. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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