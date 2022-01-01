Президенти 4 країн приїхали в Україну на зустріч із Зеленським
Сьогодні, 08:55
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії в середу прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох, пише "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Польський президент Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанаса Науседа, Латвії Егілса Левітса та Естонії Алара Каріса перебуває в Україні. Лідери їдуть на зустріч із Зеленським.
"Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент", – сказав Кумох, який супроводжує польського президента.
Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку, додав він.
"Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Разом ми вирішили разом поїхати до Києва", – сказав Кумох.
Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.
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Про це заявив керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох, пише "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Польський президент Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанаса Науседа, Латвії Егілса Левітса та Естонії Алара Каріса перебуває в Україні. Лідери їдуть на зустріч із Зеленським.
"Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент", – сказав Кумох, який супроводжує польського президента.
Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку, додав він.
"Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Разом ми вирішили разом поїхати до Києва", – сказав Кумох.
Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.
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