У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані
Сьогодні, 11:15
Інспекторамм департаменту муніципальної варти громадяни поскаржилися на перукарню «Цирюльня», яка перебуває в неналежному стані на вулиці Шопена 10 у Луцьку.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.
За фактом порушення п.п. 4.30.2 Правил благоустрою міста Луцька (утримання в неналежному стані об’єктів/елементів благоустрою) відповідальній особі було вручили припис з вимогою усунути правопорушення шляхом прибирання території та демонтажу паркану.
Внаслідок повного виконання умов припису, адміністративний протокол не складали. Прилеглу територію даного об’єкту прибрали, а паркан демонтували.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.
За фактом порушення п.п. 4.30.2 Правил благоустрою міста Луцька (утримання в неналежному стані об’єктів/елементів благоустрою) відповідальній особі було вручили припис з вимогою усунути правопорушення шляхом прибирання території та демонтажу паркану.
Внаслідок повного виконання умов припису, адміністративний протокол не складали. Прилеглу територію даного об’єкту прибрали, а паркан демонтували.
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