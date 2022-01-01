У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані





Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.



За фактом порушення п.п. 4.30.2 Правил благоустрою міста Луцька (утримання в неналежному стані об’єктів/елементів благоустрою) відповідальній особі було вручили припис з вимогою усунути правопорушення шляхом прибирання території та демонтажу паркану.



Внаслідок повного виконання умов припису, адміністративний протокол не складали. Прилеглу територію даного об’єкту прибрали, а паркан демонтували.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інспекторамм департаменту муніципальної варти громадяни поскаржилися на перукарню «Цирюльня», яка перебуває в неналежному стані на вулиці Шопена 10 у Луцьку.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.За фактом порушення п.п. 4.30.2 Правил благоустрою міста Луцька (утримання в неналежному стані об’єктів/елементів благоустрою) відповідальній особі було вручили припис з вимогою усунути правопорушення шляхом прибирання території та демонтажу паркану.Внаслідок повного виконання умов припису, адміністративний протокол не складали. Прилеглу територію даного об’єкту прибрали, а паркан демонтували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію