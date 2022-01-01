У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані

У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані
Інспекторамм департаменту муніципальної варти громадяни поскаржилися на перукарню «Цирюльня», яка перебуває в неналежному стані на вулиці Шопена 10 у Луцьку.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.

За фактом порушення п.п. 4.30.2 Правил благоустрою міста Луцька (утримання в неналежному стані об’єктів/елементів благоустрою) відповідальній особі було вручили припис з вимогою усунути правопорушення шляхом прибирання території та демонтажу паркану.

Внаслідок повного виконання умов припису, адміністративний протокол не складали. Прилеглу територію даного об’єкту прибрали, а паркан демонтували.
У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перукарня, Луцьк, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкривають автобусний маршрут № 7
Сьогодні, 11:52
Що можна освячувати на Пасху
Сьогодні, 11:40
У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані
Сьогодні, 11:15
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
Сьогодні, 11:05
Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
У Луцьку ловлять порушників правил паркування: більшість авто – з інших областей. ФОТО У Луцьку ловлять порушників правил паркування: більшість авто – з інших областей. ФОТО
24 березень, 16:16
Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО Біля Старого ринку у Луцьку затримали чоловіка, який за кодовими словами продавав сурогат. ФОТО
16 березень, 08:31
Муніципали запевняють, що розігнали жебраків з луцької автостанції. ФОТО Муніципали запевняють, що розігнали жебраків з луцької автостанції. ФОТО
10 лютий, 16:30
У Луцьку «автохами» знищили зелену зону. ФОТО У Луцьку «автохами» знищили зелену зону. ФОТО
30 січень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкривають автобусний маршрут № 7
Сьогодні, 11:52
 0
Що можна освячувати на Пасху
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку поскаржилися на перукарню, яка перебуває у неналежному стані
Сьогодні, 11:15
 0
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
Сьогодні, 11:05
 0
Сім’ї загиблих військових Луцької громади отримали 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8