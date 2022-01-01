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«Я своих боюсь больше, чем бандеровцев», — окупант в телефонній розмові розповідає другу

«Я своих боюсь больше, чем бандеровцев», — окупант в телефонній розмові розповідає другу
Один з російських окупантів, який заїхав на територію України, розповів другові про війну.

Про це говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.

«Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли — женщина вышла и просто начала обстреливать колону», — пожалівся загарбник.

«Везде на заборах надписи: „Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали“, „Россия — захватчики“, „Путин — ху*ло“. Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат», — розповів окупант.

Він зізнався, що не розуміє жодної високої мети у своїх діях:

«Никто из нас этим гордиться не будет… Они — долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев».

«Мы ехали, лежит тело (прим: мирний українець) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись „нех*й шастать“… я эту надпись вообще не забуду», — каже вояка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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