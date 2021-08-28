Ударив ножем 24-річного брата: волинянина судитимуть за умисне вбивство





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата. Потерпілий помер.



Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою. Подальшу його долю вирішуватиме суд.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства 31-річним жителем села Цміни Камінь-Каширського району.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата. Потерпілий помер.Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою. Подальшу його долю вирішуватиме суд.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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