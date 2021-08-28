Ударив ножем 24-річного брата: волинянина судитимуть за умисне вбивство
Сьогодні, 14:17
Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства 31-річним жителем села Цміни Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата. Потерпілий помер.
Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою. Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі ударив ножем 24-річного брата. Потерпілий помер.
Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою. Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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