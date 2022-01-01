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«Братній» народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок», – у МЗС України відповіли Макрону

«Братній» народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок», – у МЗС України відповіли Макрону
У Міністерстві закордонних справ розчаровані заявою президента Франції Еммануеля Макрона щодо "братерства" України та Росії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує", - зазначив Ніколенко.

"Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому", - додав представник МЗС.

Після масових злочинів та вбивств, які вчинили російські військові, ніхто не має морального права говорити про "братерство", зазначив Ніколенко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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