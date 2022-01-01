Як волинські підприємці відновлюють роботу в умовах війни





Про це в ефірі програми "Сьогодні головне" на Тетяна Біскуп.



Повернулись до роботи не всі



Зі слів Тетяни Біскуп, відновлення роботи бізнесу триває, але не всі підприємці змогли налагодити роботу в умовах війни. Декому довелося переорієнтовувати власну справу.



"Моя суб'єктивна думка – 80 % бізнесу зараз в колапсі. Більш менш тримаються 20 % підприємців, які зайняли нішу бізнесу, яка стосується харчових продуктів, але і вони зараз відчувають проблеми", – каже вона.



Зірвана логістика



Наразі чимало підприємців відчули відсутність налагоджених раніше логістичних ланцюгів. Зі слів Тетяни Біскуп, нині є частина підприємців, які налаштовані закрити власну справу.



"Дуже важко, що нас відрізали від моря. Відрізані також великі виробництва в Харківській, Вінницькій областях. Це, наприклад текстиль, іграшки, деякі продукти. На жаль є ті, хто каже: ми розпродаємо останнє, бо поставок більше не буде", – розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу.



Підтримка від держави



Зі слів Тетяни Біскуп, багатьом підприємцям стала помічною допомога з "Є підтримки" у розмірі 6 500 гривень. Також вона додала, що станом на 12 квітня більше трьох тисяч підприємців на Волині перейшли на пільгову ставку у розмірі 2 %.



"Перейшли (на пільгову ставку – ред.)більшість тих, хто працював на третій та четвертій групі єдиного податку, тобто крупніші підприємці", – зазначила представниця бізнесу. З її слів, більшість підприємців усвідомлюють, як важливо швидко відновити роботу та підтримати економіку країни.



Що кажуть підприємці



Суспільне побувало на Центральному ринку Луцька та поспілкувалося з підприємцями та покупцями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вже відновили роботу майже 80 % підприємців, але працювати бізнесу нині важко через розірвані ланцюги поставок та зменшення купівельної спроможності волинян.Про це в ефірі програми "Сьогодні головне" на Суспільне Волинь розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь"Зі слів Тетяни Біскуп, відновлення роботи бізнесу триває, але не всі підприємці змогли налагодити роботу в умовах війни. Декому довелося переорієнтовувати власну справу."Моя суб'єктивна думка – 80 % бізнесу зараз в колапсі. Більш менш тримаються 20 % підприємців, які зайняли нішу бізнесу, яка стосується харчових продуктів, але і вони зараз відчувають проблеми", – каже вона.Наразі чимало підприємців відчули відсутність налагоджених раніше логістичних ланцюгів. Зі слів Тетяни Біскуп, нині є частина підприємців, які налаштовані закрити власну справу."Дуже важко, що нас відрізали від моря. Відрізані також великі виробництва в Харківській, Вінницькій областях. Це, наприклад текстиль, іграшки, деякі продукти. На жаль є ті, хто каже: ми розпродаємо останнє, бо поставок більше не буде", – розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу.Зі слів Тетяни Біскуп, багатьом підприємцям стала помічною допомога з "Є підтримки" у розмірі 6 500 гривень. Також вона додала, що станом на 12 квітня більше трьох тисяч підприємців на Волині перейшли на пільгову ставку у розмірі 2 %."Перейшли (на пільгову ставку – ред.)більшість тих, хто працював на третій та четвертій групі єдиного податку, тобто крупніші підприємці", – зазначила представниця бізнесу. З її слів, більшість підприємців усвідомлюють, як важливо швидко відновити роботу та підтримати економіку країни.Суспільне побувало на Центральному ринку Луцька та поспілкувалося з підприємцями та покупцями.

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