Як волинські підприємці відновлюють роботу в умовах війни
Сьогодні, 14:53
На Волині вже відновили роботу майже 80 % підприємців, але працювати бізнесу нині важко через розірвані ланцюги поставок та зменшення купівельної спроможності волинян.
Про це в ефірі програми "Сьогодні головне" на Суспільне Волинь розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Тетяна Біскуп.
Повернулись до роботи не всі
Зі слів Тетяни Біскуп, відновлення роботи бізнесу триває, але не всі підприємці змогли налагодити роботу в умовах війни. Декому довелося переорієнтовувати власну справу.
"Моя суб'єктивна думка – 80 % бізнесу зараз в колапсі. Більш менш тримаються 20 % підприємців, які зайняли нішу бізнесу, яка стосується харчових продуктів, але і вони зараз відчувають проблеми", – каже вона.
Зірвана логістика
Наразі чимало підприємців відчули відсутність налагоджених раніше логістичних ланцюгів. Зі слів Тетяни Біскуп, нині є частина підприємців, які налаштовані закрити власну справу.
"Дуже важко, що нас відрізали від моря. Відрізані також великі виробництва в Харківській, Вінницькій областях. Це, наприклад текстиль, іграшки, деякі продукти. На жаль є ті, хто каже: ми розпродаємо останнє, бо поставок більше не буде", – розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу.
Підтримка від держави
Зі слів Тетяни Біскуп, багатьом підприємцям стала помічною допомога з "Є підтримки" у розмірі 6 500 гривень. Також вона додала, що станом на 12 квітня більше трьох тисяч підприємців на Волині перейшли на пільгову ставку у розмірі 2 %.
"Перейшли (на пільгову ставку – ред.)більшість тих, хто працював на третій та четвертій групі єдиного податку, тобто крупніші підприємці", – зазначила представниця бізнесу. З її слів, більшість підприємців усвідомлюють, як важливо швидко відновити роботу та підтримати економіку країни.
Що кажуть підприємці
Суспільне побувало на Центральному ринку Луцька та поспілкувалося з підприємцями та покупцями.
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Про це в ефірі програми "Сьогодні головне" на Суспільне Волинь розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Тетяна Біскуп.
Повернулись до роботи не всі
Зі слів Тетяни Біскуп, відновлення роботи бізнесу триває, але не всі підприємці змогли налагодити роботу в умовах війни. Декому довелося переорієнтовувати власну справу.
"Моя суб'єктивна думка – 80 % бізнесу зараз в колапсі. Більш менш тримаються 20 % підприємців, які зайняли нішу бізнесу, яка стосується харчових продуктів, але і вони зараз відчувають проблеми", – каже вона.
Зірвана логістика
Наразі чимало підприємців відчули відсутність налагоджених раніше логістичних ланцюгів. Зі слів Тетяни Біскуп, нині є частина підприємців, які налаштовані закрити власну справу.
"Дуже важко, що нас відрізали від моря. Відрізані також великі виробництва в Харківській, Вінницькій областях. Це, наприклад текстиль, іграшки, деякі продукти. На жаль є ті, хто каже: ми розпродаємо останнє, бо поставок більше не буде", – розповіла керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу.
Підтримка від держави
Зі слів Тетяни Біскуп, багатьом підприємцям стала помічною допомога з "Є підтримки" у розмірі 6 500 гривень. Також вона додала, що станом на 12 квітня більше трьох тисяч підприємців на Волині перейшли на пільгову ставку у розмірі 2 %.
"Перейшли (на пільгову ставку – ред.)більшість тих, хто працював на третій та четвертій групі єдиного податку, тобто крупніші підприємці", – зазначила представниця бізнесу. З її слів, більшість підприємців усвідомлюють, як важливо швидко відновити роботу та підтримати економіку країни.
Що кажуть підприємці
Суспільне побувало на Центральному ринку Луцька та поспілкувалося з підприємцями та покупцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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