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Над Харківщиною збили два ворожих літаки, – голова ОВА

Над Харківщиною збили два ворожих літаки, – голова ОВА
Над Харківською областю українські військові збили два ворожі літаки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.

"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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