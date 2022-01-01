Над Харківщиною збили два ворожих літаки, – голова ОВА





Про це Олег Синєгубов.



"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.



"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Харківською областю українські військові збили два ворожі літаки.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він."Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

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