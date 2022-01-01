Над Харківщиною збили два ворожих літаки, – голова ОВА
Сьогодні, 15:25
Над Харківською областю українські військові збили два ворожі літаки.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.
"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.
"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.
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