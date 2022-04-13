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Кремль відцурався Медведчука: «не громадянин Росії»

Кремль відцурався Медведчука: «не громадянин Росії»
У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.

Про це пише Українська правда з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної військової операції. Він є іноземним політичним діячем.

Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - заявив Пєсков.

При цьому Пєсков зазначив, що Кремль "безперечно стежитиме за долею Медведчука, до чого закликає і європейських політиків, які так дбають про свободу слова, говорять про неможливість переслідування людини з політичних мотивів".

Кремль подякував Медведчуку за "вирішення гуманітарних питань".

Пєсков заявив, що Медведчук, мовляв, "завжди виступав за мир і проти війни, ухвалив непросте рішення залишитися в Україні та брати участь у судилищі проти себе".

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Теги: Росія, Україна, війна
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