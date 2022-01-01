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Розпізнали перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

Розпізнали перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
Київщина поступово відновлюється після страшних днів окупації російськими військами. А звірства, які вони чинили там, ретельно розслідуються.У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що розпізнали перші обличчя російських вбивць.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

"Знайдемо кожного, хто вбивав, ґвалтував, грабував та нищив нашу землю. Нещодавно ми додали в чатбот єВорог можливість повідомляти нас про окупантів Бучі, Ірпеня та Гостомеля. І вже завдяки вам отримали 31 заявку про вбивць, які понесуть жорстоке покарання за свої вчинки", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликали українців надсилати дані росіян, якщо вдалося зафіксувати обличчя окупантів на фото, відео або через системи відеоспостереження.
Розпізнали перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

"Якщо вам, вашим рідним чи знайомим вдалося зафіксувати обличчя російських потвор на фото, відео або через системи відеоспостереження, надсилайте їх у чатбот єВорог

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Теги: Росія, Україна, війна
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