Розпізнали перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
Сьогодні, 17:30
Київщина поступово відновлюється після страшних днів окупації російськими військами. А звірства, які вони чинили там, ретельно розслідуються.У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що розпізнали перші обличчя російських вбивць.
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
"Знайдемо кожного, хто вбивав, ґвалтував, грабував та нищив нашу землю. Нещодавно ми додали в чатбот єВорог можливість повідомляти нас про окупантів Бучі, Ірпеня та Гостомеля. І вже завдяки вам отримали 31 заявку про вбивць, які понесуть жорстоке покарання за свої вчинки", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві закликали українців надсилати дані росіян, якщо вдалося зафіксувати обличчя окупантів на фото, відео або через системи відеоспостереження.
"Якщо вам, вашим рідним чи знайомим вдалося зафіксувати обличчя російських потвор на фото, відео або через системи відеоспостереження, надсилайте їх у чатбот єВорог
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Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
"Знайдемо кожного, хто вбивав, ґвалтував, грабував та нищив нашу землю. Нещодавно ми додали в чатбот єВорог можливість повідомляти нас про окупантів Бучі, Ірпеня та Гостомеля. І вже завдяки вам отримали 31 заявку про вбивць, які понесуть жорстоке покарання за свої вчинки", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві закликали українців надсилати дані росіян, якщо вдалося зафіксувати обличчя окупантів на фото, відео або через системи відеоспостереження.
"Якщо вам, вашим рідним чи знайомим вдалося зафіксувати обличчя російських потвор на фото, відео або через системи відеоспостереження, надсилайте їх у чатбот єВорог
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