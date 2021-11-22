На Волині спіймали чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 18:18
Вчора, 12 квітня, волинські патрульні виявили чотирьох водіїв у стані сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора під час патрулювання вулицею Ніла Хасевича поліцейські виявили автомобіль Mitsubishi Lancer, якого зупинили для перевірки.
У 36-річного водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.
Результат огляду на місці зупинки показав результат у 2,79 проміле, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.
Також цього дня патрульним надійшов виклик, що у бік вулиці Володимирської поїхала автівка Skoda Octavia, водій якої робив незрозумілі речі на дорозі.
Патрульні виявили вказаний автомобіль. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння. Результат — 1,17 проміле.
Нетверезого водія Reno Logan також виявили на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. А у місті Ковелі у стані алкогольного сп'яніння керував водій ВАЗ 2104.
На усіх порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП, а автомобілі доставили на спецмайданчики.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора під час патрулювання вулицею Ніла Хасевича поліцейські виявили автомобіль Mitsubishi Lancer, якого зупинили для перевірки.
У 36-річного водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.
Результат огляду на місці зупинки показав результат у 2,79 проміле, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.
Також цього дня патрульним надійшов виклик, що у бік вулиці Володимирської поїхала автівка Skoda Octavia, водій якої робив незрозумілі речі на дорозі.
Патрульні виявили вказаний автомобіль. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння. Результат — 1,17 проміле.
Нетверезого водія Reno Logan також виявили на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. А у місті Ковелі у стані алкогольного сп'яніння керував водій ВАЗ 2104.
На усіх порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП, а автомобілі доставили на спецмайданчики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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