На Волині спіймали чотирьох п'яних водіїв

Вчора, 12 квітня, волинські патрульні виявили чотирьох водіїв у стані сп'яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора під час патрулювання вулицею Ніла Хасевича поліцейські виявили автомобіль Mitsubishi Lancer, якого зупинили для перевірки.У 36-річного водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.Результат огляду на місці зупинки показав результат у 2,79 проміле, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.Також цього дня патрульним надійшов виклик, що у бік вулиці Володимирської поїхала автівка Skoda Octavia, водій якої робив незрозумілі речі на дорозі.Патрульні виявили вказаний автомобіль. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння. Результат — 1,17 проміле.Нетверезого водія Reno Logan також виявили на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. А у місті Ковелі у стані алкогольного сп'яніння керував водій ВАЗ 2104.На усіх порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спяніння) КУпАП, а автомобілі доставили на спецмайданчики.