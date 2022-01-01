У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка

У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка
У Мелітополі невідомі патріоти з 20 березня по 12 квітня вночі ліквідували близько 70 окупантів РФ.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерство оборони України в Телеграмі.

"Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці"

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських окупантів.

Окупаційна адміністрація ретельно приховує дані інформацію щодо точної кількості та обставини загибелі російських військових.

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Теги: Мелітополь, ГУР, втрати окупатів, війна, кадирівці, партизани
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