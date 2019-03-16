Росія намагається стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські, – The Times

Росія намагається стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські, – The Times
Росія намагається зібрати сили, які перевищуватимуть за чисельністю українські війська на сході України вп'ятеро.

Про це пише УП із посиланням на The Times.

Українське військове джерело повідомило, що російські війська перекидаються з усього регіону на Донбас.

Деякі західні джерела очікують, що наступ розпочнеться до кінця тижня.

Супутникові знімки та звіти показують, що Росія нарощує війська та техніку як мінімум у трьох місцях на кордоні з Україною, у Білгородській, Воронезькій областях та навколо південного міста Матвєєв Курган.

Також російські війська посилюють наступ в районі Ізюму на південний схід від Харкова.

Очікується, що ці сили спробують просунутися далі на південь, щоби захопити Слов'янськ, а звідти вони можуть просунутися на південний схід, щоб оточити українських військових.

Також повідомляється, що якщо заблокований Маріуполь "впаде", то до 6000 російських військових також зможуть просунутися на північ України.

Зазначається, що українські захисники збудували великі укріплення і окопалися на сході.

Генерал Річард Барронс, колишній британський військовий головнокомандувач, сказав, що "росіяни намагатимуться кинути більше сухопутних військ, щоб дізнатися правильне співвідношення сил, знаючи, що українці на сході перебувають у дуже гарному становищі".

Він сказав, що українські оборонні позиції, що добре зарекомендували себе, "справді, важко подолати", і що експерти говорили про необхідність співвідношення сил не менше п'яти до одного, а то й семи до одного при лобовій атаці, але навряд чи Росії вдасться зібрали стільки людей.

Берронс вважає, що "це буде дуже важкий бій на виснаження".

Він також сказав, що російські війська, ймовірно, спробують оточити українські, щоб змусити їх залишити добре захищені позиції. За його словами, для захисту "українцям знадобиться зброя великої дальності та смертоносності".

12 квітня західний чиновник заявив, що 38 російських батальйонних тактичних груп (БТГ) чисельністю до 1000 осіб у кожній більше не боєздатні, внаслідок чого залишилося близько 90 БТГ:

"Багато хто з них або чекає наказу про переміщення, або висувається для посилення операцій на Донбасі".

При співвідношенні сил п'ять до одного 90 000 російських солдатів боротимуться з 18 000 українцями.

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Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіпі заявив, що битва за Донбас вестиметься між двома "дуже добре підібраними" збройними силами, і "цілком ймовірно", що Україна переможе.

Він сказав Times Radio:

"Українцям дме вітер у спину. Вони завдали поразки деяким із найкращих полків і батальйонів Росії. Наступна хвиля російських військ, яка прийде до них на Донбас, буде не найкращою у Росії".

Він повторив думку, що план президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу зумовлений його бажанням продемонструвати "великий військовий успіх" до 9 травня.

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Теги: Донбас, Путін, війна, схід України, 9 травня
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