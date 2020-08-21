Баканов повідомив деталі затримання Віктора Медведчука

Голова Служби безпеки Українирозповів деталі затримання Віктора Медведчука, зазначаючи, що це наближає нас до перемоги.Про це він розповів під час єдиного телемарафону.За словами Івана Баканова, він розуміє, що всі прагнуть "соковитих деталей" цього затримання, але є низка процесуальних моментів. Зрештою є специфіка роботи спецслужб, тому не можна розкрити всі нюанси затримання."Водночас дещо цікаве, звісно, можу розповісти", – додав Голова Служби безпеки України."Це дійсно була складана та небезпечна для багатьох учасників спецоперація, яка тривала понад місяць. Підкреслюю – у воєнних умовах", – зазначив Іван Баканов."Президент дав доручення Службі безпеки й ми активізували усі наші можливості, аби виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено дуже багато аналітичної, оперативної, агентурної роботи, яка привела до пана Медведчука й це дозволило завершити цю спецоперацію успішно", – повідомив Баканов.Крім того, він підкреслив, що під час цього їм протистояв не просто пан Медведчук. З протилежного боку був дуже потужний ворог – ФСБ, яка прагнула вивести кума Путіна закордон.Російські спецслужби для реалізації плану залучили лідерів злочинного світу нашої держави та, на жаль, корумпованих правоохоронців. ФСБ задіяла усі можливості для того, щоб замаскувати свої плани", – додав Баканов.