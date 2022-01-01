Разом із лучанином «воює» його чотирилапий

Ігорем Гобчанським готова дати відсіч кремлівським окупантам відважна його чотирилапа улюблениця Белла.



Про це



Лучанин Ігор Гобчанський став до лав 100 окремої бригади територіальної оборони 24 лютого – у перший день широкомасштабного вторгнення в Україну брудного чобота кремлівської орди. Щоправда, до військкомату чоловік прийшов не сам – за господарем причимчикувала його чотирилапа улюблениця Белла…



Ця красуня (саме так перекладається її ім’я, яке має латинське походження) з’явилася в сім’ї пана Ігоря вже дорослим півторарічним псом. Ймовірно, на той момент вона встигла пережити зраду з боку людей – адже брудна, голодна та озлоблена впродовж кількох тижнів тинялася вулицями Луцька.



У свою чергу, в сім’ї Гобчанських уже було трійко парубків-пекінесів: Стіч, Пундик і Міккі. Тож шефство над чотирилапою дамою відразу взяла дружина пана Ігоря – Людмила.



Два з половиною роки в добрих руках сотворили з Беллою справжнісіньке диво – вона просто розцвіла й знову навчилася вірити людям. До речі, вага Белли (за іронією долі, вона належить до породи «московська сторожова») нині складає понад 50 кг: таке собі

«телятко» – тільки дуже сильне, ду-уже розумне і ду-у-уже відважне.



«Своїх хвостата розумаха впізнає здалеку. А що буде, якщо вистежить ворожу ДРГ?», – напівжартома цікавимося в Ігоря Гобчанського.



«Гадаю, Белка зорієнтується в ситуації…», – усміхається у вуса Ігор Гобчанський, і трохи подумавши додає, – «Швидше за все, уздрівши такого супротивника ті горе-вояки самі вишикуються по стійці «Струнко!», після чого… добровільно і з неабияким ентузіазмом затягнуть «Ще не вмерла…»».



Як і кожен боєць 100 окремої бригади територіальної оборони, старший солдат Ігор Гобчанський мріє про Перемогу, а також про Мир, який настане після здобуття цієї Перемоги. Коли можна буде повернутися до рідного Луцька, обійняти дружину, сина, невістку і – звісно – онуків – 13 річного Сашка та маленького Дмитрика, якому ще немає й рочку. А також повернутися до своєї улюбленої справи – ремонту автомобільних двигунів.



Якщо на війну Ігор Петрович з Беллою прийшли удвох – то повертатися, вочевидь, доведеться значно більшою компанією. Адже чотирилапа красуня… чекає на цуценят!



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