Охоронець кума Путіна розповів, як той тікав з-під арешту. ВІДЕО

Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна.Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці.Особистий охоронецьнадав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за «легендою» цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.