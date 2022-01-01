Охоронець кума Путіна розповів, як той тікав з-під арешту. ВІДЕО

Охоронець кума Путіна розповів, як той тікав з-під арешту. ВІДЕО
Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна.

Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці.

Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за «легендою» цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.




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Теги: СБУ, Медведчук
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