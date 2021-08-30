Зеленський зустрівся з президентами чотирьох країн
Сьогодні, 21:12
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, які перебувають з візитом у Києві.
Про це інформують на сайті Офісу президента.
Інформують, що Зеленський, а також президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Наусєда та Естонії Алар Каріс провели зустріч у форматі робочого ланчу.
"Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - анонсували в ОП
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Про це інформують на сайті Офісу президента.
Інформують, що Зеленський, а також президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Наусєда та Естонії Алар Каріс провели зустріч у форматі робочого ланчу.
"Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - анонсували в ОП
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