Зеленський зустрівся з президентами чотирьох країн

Зеленський зустрівся з президентами чотирьох країн
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, які перебувають з візитом у Києві.

Про це інформують на сайті Офісу президента.

Інформують, що Зеленський, а також президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Наусєда та Естонії Алар Каріс провели зустріч у форматі робочого ланчу.

"Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - анонсували в ОП

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Теги: зустріч, президенти
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