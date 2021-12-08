На Ковельщині покарали домашнього тирана

37-річного жителя села Городнє Ковельського району покарали за умисне невиконання обмежувального припису.Згідно з рішенням Любомльського районного суду Волинської області чоловіку, який уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців ближче, ніж на 100 метрів, наближатися до місця проживання дружини, а також двох їхніх малолітніх дітей.​Проте він навідувався до оселі, лаявся та поводився агресивно, відтак жінка була змушена повідомити про це правоохоронців.​Як повідомила прокурор Ковельської окружної прокуратури, суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді одного року та шести місяців обмеження волі зі встановленням дворічного іспитового строку.У разі вчинення нових злочинів домашній тиран отримає реальне обмеження волі.