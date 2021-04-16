У Луцьку 15 квітня відбудеться екологічна толока. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

15 квітня у Луцькій міській територіальній громаді проводять традиційну екологічну толоку.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Зазначають, що, дбаючи про безпеку людей, усі визначені локації знаходяться поруч із бомбосховищами. Координатори локацій, у разі повітряних тривог, знають алгоритми дій.Маєте бажання долучитися до прибирання - звертайтеся за номерами: 777925 та 724608 до координаторів акції.Територія прибережної смуги р. Стир вздовж вул. Зарічна (лівий берег).Територія прибережної смуги р. Омеляник вздовж вул. Чернишевського (правий берег).Територія прибережної смуги р. Жидувка (від б-ру Дружби Народів вздовж Дубового гаю до будинку № 49 на вул. Шота Руставелі (лівий берег).Територія прибережної смуги р. Жидувка (від містка біля ЗОШ № 20 до містка до стадіону “Підшипник”) по обидва береги.Вул. Гірна-Квітова, оглядовий майданчик.Територія прибережної смуги р.Стир під мостом на вул. Шевченка.Територія прибережної смуги р. Сапалаївка (від вул. Винниченка до містка за пивзаводом).Територія прибережної смуги р. Стир від вул. Драгоманова до вул. Замкової (правий берег).Територія прибережної смуги р. Стир між дамбою та річкою (від заїзду "Тещин язик" до ДЮСШ “Спартак”) правий берег.Територія прибережної смуги р. Стир в районі дитячого пляжу .Прилегла територія Луцького міського молодіжного центру в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Територія прибережної смуги р. Сапалаївка (від вул. Шопена до фабрики “Лучанка” — 2 береги річки).Територія прибережної смуги р. Сапалаївка (від Сіті парку до містка на вул. Чехова) по обидва береги річки.Сквери на вул. Рівненська біля ПАТ “Енко” та ПАТ “Луцькпластмас”.Схил біля шляхопроводу на вул. Конякіна (від вул. Карбишева до заїзду на "Волтекс").Територія навколо Теремнівських ставків.Територія прибережної смуги р. Омеляник (зелена зона та русло річки біля Церкви адвентистів 7-го дня).Жидичинський с/о: с.Озерце, с.Кульчин, с.Клепачів - в центрах сіл біля адмінспоруд.Княгининівський с/о: с. Княгининок - Центр культури, смт Рокині - територія будинку культури, ліцей №38, ДП ЕДГ “Наука”, музей історії сільського господарства Волині скансен.Боголюбський с/о: с.Боголюби - територія біля пам’ятника, с. Іванчиці - територія біля пам’ятника.Заборольський с/о: узбіччя дороги Н-22 в с.Забороль, прилегла територія адмінприміщень амбулаторії, с/ради, будинку культури, території біля пам’ятників в с.Забороль, Одеради, Шепель.Прилуцький с/о: вул. Прилуцька, території біля адміністративних та комунальних приміщень.