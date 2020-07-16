Дружина Медведчука записала звернення до Зеленського та Ердогана. ВІДЕО

Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.



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У зверненні до Зеленського Марченко вимагає відпустити її чоловіка і запевняє, що він не збирався покидати Україну, завжди виступав за мир та діалог, а СБУ тримає його незаконно.



«Прошу вас негайно вжити заходів для звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів та не виїжджав із країни. Він завжди виступав за мир, діалог і згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують із політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці», — каже Марченко.







У другому зверненні Марченко просить Ердогана, «як друга України та росії», допомогти звільнити чоловіка, «якого утримує СБУ за наказом президента Зеленського».







Нагадаємо, Кремль відцурався Медведчука: «не громадянин Росії».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина Віктора Медведчуказаписала відеозвернення до президента Українита президента ТуреччиниПро це повідомляє "Громадське".У зверненні до Зеленського Марченко вимагає відпустити її чоловіка і запевняє, що він не збирався покидати Україну, завжди виступав за мир та діалог, а СБУ тримає його незаконно.«Прошу вас негайно вжити заходів для звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів та не виїжджав із країни. Він завжди виступав за мир, діалог і згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують із політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці», — каже Марченко.У другому зверненні Марченко просить Ердогана, «як друга України та росії», допомогти звільнити чоловіка, «якого утримує СБУ за наказом президента Зеленського».Нагадаємо,

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