Зеленський назвав конкретний перелік зброї, необхідної для перемоги над Росією
Сьогодні, 17:47
Різні експерти казали, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд.
На цьому у черговому відеозверненні наголошує президент України Володимир Зеленський.
"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.
"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - йдеться у повідомленні.
Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї.
"Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.
Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - наголосив президент.
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На цьому у черговому відеозверненні наголошує президент України Володимир Зеленський.
"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.
"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - йдеться у повідомленні.
Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї.
"Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.
Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - наголосив президент.
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