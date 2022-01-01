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Зеленський назвав конкретний перелік зброї, необхідної для перемоги над Росією

Зеленський назвав конкретний перелік зброї, необхідної для перемоги над Росією
Різні експерти казали, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд.

На цьому у черговому відеозверненні наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.

"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - йдеться у повідомленні.

Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї.

"Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.

Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - наголосив президент.


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Теги: Росія, Україна, війна
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