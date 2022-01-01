Зеленський назвав конкретний перелік зброї, необхідної для перемоги над Росією





На цьому у черговому Володимир Зеленський.



"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем.



"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - йдеться у повідомленні.



Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї.



"Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.



Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:

- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;

- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

- системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

- бойова авіація.



Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - наголосив президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різні експерти казали, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд.На цьому у черговому відеозверненні наголошує президент України"Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем."Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - йдеться у повідомленні.Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї."Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;- реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);- системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);- бойова авіація.Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - наголосив президент.

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