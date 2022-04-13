Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку

Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.



Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі, повідомляє



Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.



Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.



Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.



Дуда у вівторок зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, візит якого до Києва також планувався. Але Київ дав зрозуміти, що на німецького президента в Україні не чекають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщіта президенти Естонії, Литвита Латвіївідвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі, повідомляє "Європейська правда" Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.Дуда у вівторок зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, візит якого до Києва також планувався. Але Київ дав зрозуміти, що на німецького президента в Україні не чекають.

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