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Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку

Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку
Президент Польщі Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Фото президентського візиту опублікувала канцелярія президента Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", - заявили у канцелярії польського президента.

Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.

Дуда у вівторок зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, візит якого до Києва також планувався. Але Київ дав зрозуміти, що на німецького президента в Україні не чекають.

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Теги: Росія, Україна, війна
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