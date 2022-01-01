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У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»

У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»
У Луцьку відкрили традиційний мистецький проєкт "Великодня майстерня", де впродовж двох тижнів щодня для дітей та батьків проводитимуть майстер-класи.

Про це розповіла Суспільному методистка Палацу культури Леся Іщук.

В Палаці культури міста учасники майстер-класу виготовляли святкові пасхальні картини у техніці "декупаж".

Навчання для учасників заходу проводила керівниця гуртка художнього розпису Оксана Бицюк. Зі слів майстрині, техніка "декупаж" для створення виробів підходить як для дорослих, так і для дітей, оскільки відрізняється від інших технік відмінним результатом.
У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»

"Виконується за допомогою серветки, яка вже є готовою і розмальованою, методом спеціального наклеювання на якусь основу. Декупажем можна не тільки робити картинки, а й декорувати столи, предмети посуду. Також можна прикрасити великодній кошик", – говорить лучанка.

Разом із п'ятирічним сином прийшла на майстер-клас Інна Артюшкевич. Жінка зазначила: заняття має терапевтичний ефект та допомагає відволіктися від воєнних дій в країні.

"Діти не розуміють, що відбувається: їх висмикнули зі звичайного ритму життя, вони не відвідують садочок, не можуть ходити до школи, їм тяжко усвідомити що відбувається. А тут приємна атмосфера, хороші люди і це дуже допомагає зосередитись на чомусь іншому, переключити дії і думки на корисне", – каже жінка.

Один із учасників майстер-класу, 14-річний Андрій Домбровський, розповів: виготовлення великодньої картинки навіює святковий настрій. Каже: у його родині щороку готуються до свята – прикрашають кошики, печуть паски, готують святкові страви та обов'язково йдуть до церкви.

"Ми вдома фарбуємо крашанки, а писанки робимо на майстер-класах. Фарбуємо в основному в червоний колір. Це такий традиційний великодній колір", – розповів хлопець.
У Луцькій громаді запрацювала «Великодня майстерня»

Під час роботи учасники майстер-класу слухали дитячі твори волинської письменниці Ніни Горик, котрі зачитувала методистка бібліотеки Волинського національного університету Лесі Українки Світлана Кресак.

"Повчальні історії дитячі, не на військову тематику, вчать добра, вчать жити мудро, вчать робити добро. Приготувала оповідання про Мишку-книголюбку, тому що всі діти люблять читати книжки, але не всі вміють їх шанувати", – каже лучанка.


Майстер-класи з виготовлення святкової атрибутики є безплатними та відбуватимуться у Палаці культури міста до 21 квітня.

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Теги: Волинь, Великодня майстерня
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