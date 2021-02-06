14 квітня на Волині: гортаючи календар

14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження народний артист України Василь Чепелюк (на фото).

Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.

Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.

Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Юхим, Макар, Марія, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свято, історія, 14 квітня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Путін сказав все з землею зрівняти»: розвідка перехопила розмову російського солдата про плани знищення міст
Сьогодні, 00:16
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:39
У російський крейсер «Москва» влучили українськими ракетами. ОФІЦІЙНО
13 квітень, 22:57
Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО
13 квітень, 22:45
Схожі новини
6 лютого на Волині: гортаючи календар 6 лютого на Волині: гортаючи календар
06 лютий, 2021, 00:00
30 квітня на Волині: гортаючи календар 30 квітня на Волині: гортаючи календар
30 квітень, 2020, 00:00
28 квітня на Волині: гортаючи календар 28 квітня на Волині: гортаючи календар
28 квітень, 2020, 00:00
27 квітня на Волині: гортаючи календар 27 квітня на Волині: гортаючи календар
27 квітень, 2020, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Путін сказав все з землею зрівняти»: розвідка перехопила розмову російського солдата про плани знищення міст
Сьогодні, 00:16
 0
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:39
 0
У російський крейсер «Москва» влучили українськими ракетами. ОФІЦІЙНО
13 квітень, 22:57
 0
Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО
13 квітень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8