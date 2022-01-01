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У Харкові росіяни обстріляли житлові квартали: загинули 4 цивільних, 10 поранені

У Харкові росіяни обстріляли житлові квартали: загинули 4 цивільних, 10 поранені
У середу, 13 квітня, окупанти продовжували обстріли житлових кварталів Харкова, внаслідок чого загинули 4 мирних жителі, ще 10 поранені.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителі та 10 поранених"", - зазначив він.

За інформацією голови ОВА, в області складним залишається Ізюмський напрямок. Водночас, ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках.

Наразі проводиться евакуація із Лозової та Барвінкового. Синєгубов наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово покинути ці території через імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах.

"Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує “зелених” коридорів", - сказав він.

Голова ОВА додав, що гуманітарні вантажі продовжують доставляти до пунктів видачі у Харкові та до громад області. Відтерміновано доставку до Золочева через інтенсивні обстріли окупантів.

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Теги: Олег Синєгубов, Харківщина, війна
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